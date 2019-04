Magazine Elementary School released its honor rolls and lists of perfect attending studentsfor the third nine week grading period.

Kindergarten

Mrs. Davis

Perfect Attendance: Payton Biggs, Patience Davis

A Honor Roll: Payton Biggs, Sunny Bolinger, Patience Davis, Allie Erp, Brantley Hicks, Cole Mikles, Ashton Taylor, and Gabriella Tucknies

A/B Honor Roll: Kyle Beggs, Casey Downs, Colton Fox, Elizabeth Smith, Savannah Wilks

Mrs Golden

Perfect Attendance: Naleyah Whitmore

A Honor Roll: Averie Boersma, Tara Davis, Braden Dickens, Owen Maxwell, Aria McLeod, Zoey Morgan, Aiden Mott, James “Caleb” Mott, Aubree Saylors, Kenzie Turley, and Naleyah Whitmore

A/B Honor Roll: Braylynn Fitzjurls, Noah Franklin, Harper Lee, Neng Zong Lee, and Khloe Rye

1st Grade

Mrs. Young

Perfect Attendance: Isaac Staton

A Honor Roll: Xoey Green Terran Jones, Mylo Means, Autumn Smith, and Isaac Staton

A/B Honor Roll: Lillee Holt, Elie James, Harper Mikles, and Dillon Wade

Mrs. Nicholas

A Honor Roll: Taylen Matthews

A/B Honor Roll: Braylynn Kohler, Gunner Springer, Maggie O’Dell, Faith Ashley, Olivia Thompson, Rycen Terry, Braydon Barham, Jace Smith, Kassidy Black, and Bayleigh Faughn

2nd Grade

Mrs. Bolinger

Perfect Attendance: Kaison Boitel

A Honor Roll: Conner Mosley and Aura Turner

A/B Honor Roll: Haylee Smith,Airek Easley, Abby Boersema, Emilee Russell, MacKenzie King and April Canada

Mrs. Sampley

Perfect Attendance: Trenton Lilly, Joonie Posey, and Eli Young

A Honor Roll: Reese Abshire Halo McLeod, Maddison Simpson, Brooklyn Schmitt, and Eli Young

A/B Honor Roll: Kylie Blankenship, Kristen Dewitt, Laryn Godfrey, Ian Jones, Joonie Posey, Lilee Russell, Terrance Shelton, Gabriella Shomber, and Dagan Smith

3rd Grade

Ms. Kellogg

Perfect Attendance: Mark Argueta, Conrad Bagley, and Cheyenne Whitman

A Honor Roll: Jaydn Hughes Siab Kaj Vang and Everlee Chappell

A/B Honor Roll: Gauge Simpson, Trey Powell, Jacoby Young, Cheyenne Whitman, Colin Spilger, Cadence Lovelace, and Conrad Bagley

Ms. Pickartz

Perfect Attendance: Emma Fox and Grace Simons

A Honor Roll: Emma Fox

A/B Honor Roll: Corbin Canada, Grace Simons, Madison Kilgore, Connor Hopper,Henasy Simington, and Everlee Means

4th Grade

Mrs. Nietert

Perfect Attendance: Kaycie Davenport, Josie Oliver, Chris Stafford, and Jasper Newby

A Honor Roll: Josie Oliver, and Aiden Schmitt

A/B Honor Roll: Becca Cox, Audrina Fox, Leah Haugh, Serenity Mora, Kyra Sewell, Alyssa Morris, Dakota Clark, Ivy Staton, Marisa Thomas, Kauree Bennett

Mrs. Chappell

Perfect Attendance: Chance Montagne, Makayla Simons,and Braiden Holliday

A/B Honor Roll: Abigail Crandall, Serenity Toney, Alex Brimble, Raylee Bates, Daniel Green, Zoey Thurman, Kasha Sewell, Shaeley Turner, Lilly Pruitt, and Lester Wyrick

5th Grade

Ms. Lowder

Perfect Attendance: Callie Nicholas

A/B Honor Roll: Ainslee Chappell, Presley Heissler, Jarron Jones, Luke Neve, Callie Nicholas, and Michael Stanley

Ms. Duke

Perfect Attendance: Vanhua Lee,Jessah Posey, Lillian Yang

A/B Honor Roll: Vanhua Lee and Keej Vang

6th Grade

Mrs. Powell

Perfect Attendance: Brody Case

A Honor Roll: Kalynn Downs and Carissa Webster

A/B Honor Roll: Michelle Baker, Aiden Carter, Brody Case, Hailey Elms, Natalie Ervin, Trinidy Harding, Cain Harmon, McKenzie Morris, James Phelps, Nate Smith, and Graycee Tripp

Mrs. Bryan

Perfect Attendance: Erin Bagley and Chandler Cox

A Honor Roll: Natalie Blankenship, Tempiest Dickens, Phoebe Hopper, Rhett Nietert, and Owen Staton

A/B Honor Roll: Erin Bagley,Aiden Fox, Briare Harding, and Kolton McCubbin